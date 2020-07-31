İzmir'de eşinden ayrılan şahıs, 4 yaşındaki kızını öldürüp aynı silahla intihar etti
İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir süre önce eşinden ayrılan şahıs, 4 yaşındaki kızını silahla ateş edip öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi Petrokent Sitesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, yaklaşık bir yıl önce eşinden ayrılan ve eşine kızını göstermek istemediği ileri sürülen, görev yeri Isparta olan yüzbaşı rütbesindeki E.T. (36), henüz belirlenemeyen sebepten dolayı 4 yaşındaki kızı N.T.’ye ateş ettikten sonra, kendisi de aynı silahla intihar etti.
Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde baba ve kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öte yandan, savcının incelemesinin ardından baba ve kızın cansız bedeni Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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