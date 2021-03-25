İzmir'de esnaflık yapan Nuri Çengeloğlu, maddi sıkıntılardan ötürü yaşamına son verdi

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde 30 yıllık kahvehane işletmecisi Nuri Çengeloğlu (59) biriken borçları yüzünden bunalıma girip dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından "Ölümümden kimse sorumlu değil artık dayanacak gücüm kalmadı, kamunun dikkatine sevenlerimi üzdüm herkes hakkını helal etsin benim sonum böyleymiş" mesajını paylaşıp intihar etti.



Kahvehane işletmecisi Nuri Çengeloğlu'nun biriken borçları yüzünden "Dayanacak gücüm kalmadı" diye not bırakıp intihar etmesi, İzmir'de çevresindekilere büyük üzüntü yarattı. "Arkadaşımız maalesef son noktayı koydu. Bize göre Nuri Çengeloğlu kahveciler şehididir. Hepimizin adına imza attı" diyen İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, hükümeti acilen kahvehanelerde oyunları serbest bırakmaya çağırdı. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise esnaf intiharlarının artışına dikkat çekerken, "lebaleb kongreler yapıyorsunuz. Ama esnafımız için çare olmuyorsunuz. Çare olun, esnafımızı yaşatalım" dedi.

ORTADA BİR İNFİAL VAR

Uzun yıllar Peker Mahallesi'nde de muhtarlık yapan Çengeloğlu'nun intiharı İzmir'deki kahvehanecileri ve esnafı sarstı. İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle bir yıldan beri oyunlar oynanmadığı için iş yapamayan kahvehaneci esnafının zor durumda olduğuna işaret etti. Kırdı, "Devletin bize verdiği 5 bin TL'lik destek ancak kiramızı ve elektriğimizi karşılamaya yeter. 12 aydır kapalı olan esnaf, yüklendiği bu borçları nasıl ödeyecek. Ne yiyecek, ne içecek, evinin kirasını nasıl ödeyecek. Ortada bir infial vardır. Bu intihar artık son dakikaya gelmiş kişilerin yapabileceği şeydir" dedi.

EVİNİ İPOTEK ETTİRMİŞ

Çengeloğlu'nun geçen günlerde odaya geldiğini anlatan Kırdı, "Çok sevdiğimiz bir esnafımızdı. Birikmiş banka kredi borçları yüzünden çaresiz olduğunu söyledi. (Esnafa Kefalet'e evimi ipotek ettirdim, ödeyemiyorum. Elektrik, su faturalarımızı, katı atık bedellerimi ödeyemiyorum) dedi. Umut vermeye çalıştık ama olmadı" diye konuştu.

İMZAYI ATTI, KAHVECİLER ŞEHİDİDİR...

Kırdı, hükümete de şöyle seslendi:

"Devletimizden, hükümetimizden beklentilerimiz var. Biz bu devlete vergi, sigorta, muhtasar ödedik ancak şimdi de devletimizin bize destek zamanı. Madem bu hastalık, virüs var. Metrolar dolu, genel kurullar dolu, AVM'ler dolu. Yani bu virüsü sadece kahveci esnafı mı yükseltti? Rahmetli abimiz de hep bunları söylüyordu. Biz de diyoruz ki; tedbirimizi alalım işlerimize bakalım. Nasıl kafe restoranlar açık, kahvehanelerde de oyun oynanmasına izin verilsin, biz de açık olalım. Maalesef başka sözümüz kalmadı. Arkadaşımız maalesef son noktayı koydu. Bize göre Nuri Çengeloğlu kahveciler şehididir. Hepimizin adına imza attı. Çözüm ve destek bekliyoruz."

LEBALEB KONGRELER YAPIYORSUNUZ ESNAFA DA ÇARE OLUN

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ise şunları söyledi:



"İzmir'de Nuri Çengeloğlu isimli bir kahveci arkadaşımız intihar etti. MHP üyesi, Ülkücü camianın sevilen isimlerinden, Peker Mahallesi'nde muhtarlık yapmış olan bu arkadaşımız çaresizlik yüzünden canına kıydı. Kahvehaneler uzunca süredir kapalı, kahvehanelerimizde uzunca süredir oyun oynanmıyor. Ve salgın hastalık nedeniyle bütün kahvehane sahipleri perişan oldu. Orada çalışan, ocakçılar, garsonlar, hepsi açlığa, çaresizliğe bırakıldı. Ne yazık ki intihar vakaları artıyor. Bunlardan biri de ne yazık ki Nuri Çengeloğlu kardeşimiz. Buradan iktidara sesleniyorum; lebaleb kongreler yapıyorsunuz. Ama esnafımız için çare olmuyorsunuz. Esnafımız çaresizlik içinde çırpınıyor. Çare olun, esnafımızı yaşatalım" dedi.

BELEDİYELER YARDIM YAPTI, BÜYÜKŞEHİR VALİLİĞİ BEKLİYOR

Kahvehaneci esnafıyla ilgili hükümetin tavrı eleştiri konusu olurken, diğer yandan İzmir'deki yerel yönetimler de bütçeleri ölçüsünde maddi destek kanallarını açmaya çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 12 Mart'ta yapılan meclis toplantısında, kentteki 699 kahvehane işletmesine 1250 TL nakdi yardım yapılması için karar aldı. Daha önce kahvehane esnafına gıda ve hijyen malzemesi yardımı da yapan İzmir Büyükşehir, İzmir Valiliği'nin onayının ardından nakdi destekleri kahvehanecilerin hesaplarına yatıracak.

İzmir'de Konak ve Bayraklı belediyeleri de kahvehaneci esnafına 500'er TL nakdi destekte bulunmuştu.