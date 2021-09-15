İzmir'de espor okuryazarlığı eğitimi verilecek
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında "İzmir Espor Okuryazarlığı Eğitim Projesi" hayata geçirilecek.
İzmir Espor Okuryazarlığı Eğitim Projesi Koordinatörü Yasin Nuri Çakır, yaptığı açıklamada projeyle kentteki gençlere ve ailelere espor bilincinin kazandırılması, profesyonel esporcu ve espor koçu yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Esporun dünyada ve Türkiye'de giderek yaygınlaştığına dikkati çekerek, projeyle bu alanda yaşanan eğitim eksikliğinin giderilmesinin amaçlandığını ifade etti.
Çakır, proje kapsamında 1000 genç ve 500 aileye espor odaklı etik, sağlık, temel eğitim, kariyer, STEM, sağlıklı oyun atölyeleri gibi eğitimler verileceğini aktararak, şunları ifade etti:
"Özellikle ebeveynlerde espor ekosistemine karşı olumsuz bir algı oluşmuş durumda. Bunun en önemli nedeni espor okuryazarlığı konusundaki eksiklik. Yani aileler esporun anlamını, ne tür faydalarının olduğunu, bazı olumsuzluklarla mücadelede nasıl kullanılabileceğinden habersiz. Dolayısıyla tüm paydaşların topluma espor okuryazarlığını kazandırma sorumluluğu var. Aksi takdirde esporun sağlayabileceği yararlardan feragat etmenin yanında; oyun bağımlılığı, anksiyete, obezite ve omurilik rahatsızlıkları gibi sağlık problemleri ile kumar ve yasa dışı bahis gibi siber suç tehditlerinin kaçınılmaz bir sonuç olacağı unutulmamalıdır."
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