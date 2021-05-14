İzmir'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
İzmir'in Buca ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Ufuk Mahallesi 910 Sokak'ta bulunan müstakil evde babası Mehmet G. ile beraber oturan Murat G. evi ateşe verdikten sonra kaçtı. Mehmet G. ile bitişik evde oturan kardeşi Ahmet G. dumandan etkilendi.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Mehmet G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı, kardeşi Ahmet G'ye ise sağlık ekiplerince oksijen verildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Murat G'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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