İzmir'de evsizlere ikinci yuva

07 Aralık 2020 Pazartesi, 12:17

Hava sıcaklıklarının düşmesi barınma olanağına sahip olmayan ve geceleri sokakta geçirmek zorunda kalanlar için yaşamı zorlaştırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kapılarını 24 saat açık tuttuğu Örnekköy'deki Müyesser Turfan Geçici Konukevi ise sokakta yaşayanlara sığınacakları sıcak bir yuva sağlıyor. Pandemi önlemleri nedeniyle konukevinin kapasitesini sınırlı tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi artan talepleri karşılamak üzere yeni bir barınma alanı daha kurdu.

Bornova Evka-4'de bulunan ve pandemi nedeniyle kapalı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Naim Süleymanoğlu Spor Salonu 58 yatak kapasiteli konukevine dönüştürüldü. Paravanlarla ayrılan üniteler birer kişinin kalacağı şekilde düzenlendi. Koronavirüs testi negatif çıkan evsiz yurttaşların konaklayacağı spor salonunda üç öğün yemek hizmeti verilecek. Alanda duş, kafeterya ve serbest zaman bölümleri bulunuyor.

PNDEMİ BARINMA SORUNUNU ARTIRDI

Müyesser Turfan Geçici Konukevi Birim Sorumlusu Sosyal Hizmet Uzmanı Tufan Fırat Göksel, 2006 yılından bu yana hizmet veren konukevinde dışarıda kalan evsiz erkeklerin yeme, içme, barınma ihtiyaçlarının dışında rehberlik, psikolojik danışmanlık hizmeti vererek yaşam kalitelerini artırmak için çalıştıklarını söyledi. Yaşlı ve engelli konukların bakımevlerine yerleşmeleri için de gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen Göksel, "Pandemi önlemleri çerçevesinde koronavirüs testi negatif çıkanları kabul ediyoruz. Kendi sağlıkları ve çevre sağlığı için kapalı sisteme geçtik. Dışarıya çıkışları engelledik. Kapasitemizi sınırlı tutuyoruz. Pandemi nedeniyle işsiz kalan ve barınma sorunu yaşayan yurttaşlarımızın artan taleplerini karşılamak için Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda 58 yatak kapasiteli ek birim açtık. Burada da yine aynı koşullarda konuklarımızın yeme, içme, giyim ihtiyaçlarını karşılayacağız" diye konuştu.

Müyesser Turfan Geçici Konukevinde kalan Şener Yurdakul, dışarıda bulamadıkları her türlü ihtiyaçlarının en güzel şekilde burada karşılandığını dile getirerek, "Aile ortamı içinde yaşıyoruz. Müdürümüz, burada çalışan personel çok iyi. Pandemi önlemleri nedeniyle kısıtlamalarımız var ama bu bizim sağlımız için de çok önemli. Biz burada mutlu, büyük bir aileyiz" şeklinde konuştu. 22 aydır konukevinde kalan Saygın Büyükbaylan ise "Huzurevine yerleşmek için uzun süredir buradayım. Günlerimizi sohbet ederek, kitap okuyarak geçiriyoruz. Bahçede yürüyüş yapıyor, tavuklara yem veriyoruz. Voleybol oynuyoruz. 3 öğün yemeğimiz var. Burada dertleşip günlerimiz i huzurla geçiriyoruz" dedi.

KİMLER KALABİLİR?

Müyesser Turfan Geçici Konukevi'ne sokakta yaşayan 18-59 yaş aralığındaki erkek ve koronavirüs testi başvuru yaptığı gün negatif çıkan yurttaşlar kabul ediliyor. Merkeze giriş yapan kişilerin sağlık kontrolleri yapılıyor, pandemi önlemleri nedeniyle dışarıya çıkmasına izin verilmiyor. Evsizler konukevinden yaşları, fiziksel, ruhsal halleri de göz önüne alınarak 3 aya kadar hizmet alabiliyor. Muhtaç, yaşlı ve engelli bireyler bakım merkezlerine yerleştirilene kadar bu süre uzatılabiliyor.

Müyesser Turfan Geçici Konukevi'ne başvuru için 0232 361 71 51 ve 0232 361 00 82 numaralı telefonlar kullanılabilir. 60 yaş ve üzerindeki erkekler, ağır engelliler, kadın ve çocuklar içinse Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Alo 183 sosyal destek hattı aranabilir.