İzmir'de facia: Servis minibüsü şarampole yuvarlandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde servis minibüsü kaza yaptı; ölü ve yaralılar var.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2021 Pazar, 18:25
İzmir'de facia: Servis minibüsü şarampole yuvarlandı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

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