Kayganlaşan yolda kaza yapan TIR yanarak kül oldu

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Şırnak-Hakkari karayolunda Şırnak istikametine seyir halindeki TIR sabaha karşı yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak alev aldı. Sürücünün araçtan atlayarak yaralı kurtulduğu kazada TIR yanarak küle döndü.

(İHA)
08 Ağustos 2021 Pazar, 15:20

Uluderenin Gülyazı köyünün girişinde kayarak şarampole yuvarlanan TIR alev alarak yandı. Şarampole yuvarlanıp alev alan TIR'ın sürücüsü araçtan atlayarak yaralı olarak kurtuldu. Yoldan geçenlerin ve köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra sürücü Uludere Devlet Hastanesine kaldırılırken, bir süre tedavi edilen sürücü daha sonra Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Şarampole yuvarlanırken alev alan TIR yanarak kullanılmaz hale gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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