CHP Milletvekili Tarhan’ın içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 1 yaralı
Kocaeli’nin Derince ilçesinde, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın içinde olduğu otomobil ile başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Tekiner Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın da içinde olduğu sürücüsü öğrenilemeyen 34 DTZ 275 plakalı Audi marka otomobil ile Çetin A. yönetimindeki 41 PU 329 Renault plakalı otomobil, Tekiner Sokak ile Erdal Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada Renault marka otomobilin sürücüsü Çetin A. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Milletvekili Tahsin Tarhan ve ismi öğrenilemeyen sürücü ise kazada herhangi bir yaralanma yaşamadı. Kaza sonrası Renault marka otomobil hurdaya dönerken, milletvekilinin aracında ise hafif hasar oluştu.
Kazayı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinde sıkışan Çetin A. kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çetin A. hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Video Haberler
- Zeytinburnu'ndaki korkunç patlama kamerada
- Restoranda korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- Ukrayna'da bombalı eylem paniği!
- Taksiciler saldırmıştı! Sürücü eğitmeni o anlar anlattı
- Prof. Dr. Yavuz'dan korkutan sözler! Uyarılarda bulundu
- CHP'li vekilin içinde olduğu otomobil kaza yaptı
- Yanan ormanlar uçaktaki yolcu tarafından görüntülendi
- Muhittin Böcek'ten canlı yayında çarpıcı iddia
- Taksicilerden kadın sürücü adayına sözlü saldırı
- Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası