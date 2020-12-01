İzmir’de FETÖ operasyonu: 82 gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
01 Aralık 2020 Salı, 08:08
İzmir’de FETÖ operasyonu: 82 gözaltı
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FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir merkezli büyük bir operasyon düzenledi. Savcılık tarafından 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


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