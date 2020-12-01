İzmir’de FETÖ operasyonu: 82 gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir merkezli büyük bir operasyon düzenledi. Savcılık tarafından 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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