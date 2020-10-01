İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 23 gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün hücre evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün hücre evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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