İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 23 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün hücre evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA
01 Ekim 2020 Perşembe, 08:09
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 23 gözaltı
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Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün hücre evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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