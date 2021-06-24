İzmir'de geri gönderme merkezinde bir sığınmacı yanarak öldü
İzmir Harmandalıeri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında Suriyeli bir sığınmacı yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 2 güvenlik görevlisi ise tedaviye alındı.
İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında Suriyeli bir sığınmacı yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 16.25 sıralarında, İzmir'in Çiğli İlçesi'ne bağlı Harmandalı'ndaki Geri Gönderme Merkezi'nde yaşandı. Sığınmacıların bulunduğu merkezde çıkan yangında, Suriyeli 21 yaşındaki Ahmed Maslem, yaşamını yitirdi.
İzmir Valiliği, ölen Suriyeli sığınmacının hakkında, 31 Mayıs 2021 tarihinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nce, "uyuşturucu madde bulundurma" ve "resmi belge düzenlenmesinde yalan beyan" suçlamalarıyla işlem yapıldığını açıkladı.
“Mültecinin yanan odadan çıkma ihtimali bulunmasına rağmen çıkmadığının” belirtildiği İzmir Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, “madde bağımlısı olması nedeniyle de intihar ihtimali üzerinde durulduğunu” bildirdi.
Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 güvenlik görevlisinin ise tedaviye alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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