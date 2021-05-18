CHP’li Tanrıkulu "Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde mültecilere işkence" iddiasını Soylu’ya sordu
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde kalan mültecilerin 11 Mayıs tarihinde odalarının basılarak darp edilmesini Meclis gündemine taşıdı.
CHP İstanbul Milletvekili ve insan hakları aktivisti Sezgin Tanrıkulu, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde kalan mültecilerin 11 Mayıs tarihinde odalarının basılarak darp edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi verdi.
Suriye ve Filistinli iki sığınmacının sırt, kol ve bacak bölgelerindeki darp izlerinin Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan Genel Adli Muayene Raporuyla tespit edildiği haberlerinin basına yansıdığını belirten Tanrıkulu, darp edilen mültecilerle görüşen avukatların konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Tanrıkulu, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde uzun süredir havalandırma hakkı ve telefon görüşmelerinin kısıtlandığı belirtilirken, mültecilere sürekli disiplin cezası verildiğinin de ifade edildiğini kaydetti.
Tanrıkulu’nun konuya ilişkin Soylu tarafından yanıtlanmasını istediği sorular şu şekilde:
-İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde kalan Suriyeli ve Filistinli iki mültecininbayram arifesi olması sebebiyle Kuran-ı Kerim istedikleri ve güvenlik amiri olarak belirtilen görevlinin ‘Siz hiçbir şey isteyemezsiniz bu ülkede’ diyerek hakaretlerde bulunduğu ve akabinde güvenlik amirinin biber gazı kullanılması talimatı ile biber gazı müdahalesigerçekleştiği ve jandarma ekibinin çağrılıp mültecilere tekme ve coplarla işkence edildiği belirtilen olayda sorumluğu bulunan kişi ya da kişiler kimlerdir? Haklarında ne tür yasal işlemler başlatılmıştır?
-İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde kişilerin tek tek aşağıda bulunan koridora indirilip güvenlik kamerasının olmadığı bir odaya götürülerek elleri ters kelepçelenip ve dizüstü çöktürülerek darp edildiği iddiaları doğru mudur?
-Anılan iddialar doğru ise, İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezindeki mültecilere ve sığınmacılara işkence ve kötü muamelede bulunan kişiler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?
-1 Ocak 2019 – 18 Mayıs 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde illere göre geri gönderme merkezlerinde bulunan kaç mülteci ve sığınmacı işkence ve kötü muamele sebebiyle yaşamını yitirmiştir?
-18 Mayıs 2021 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre geri gönderme merkezlerinde toplam kaç mülteci ve sığınmacı (uyruklarına göre) bulunmaktadır?
VALİLİK, "YASAL ÇERÇEVEDE MÜDAHALE" DEMİŞTİ
Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Valiliği, Harmandalı GGM’de işkenceye uğrayan mültecilere "yasal çerçevede" müdahale edildiğini iddia ederek, mültecileri "olay çıkarmak" ile suçlamıştı. Valilik, mültecilerin kamu malına zarar verdiği ve müdahalenin "yasal çerçevede" yapıldığını iddia etmişti.
NE OLMUŞTU?
İzmir Harmandalı GGM’de kalan mülteciler, 11 Mayıs’ta odaları basılarak darp edilmişti. Suriye ve Filistinli olduğu belirtilen iki mültecinin darp edildiği Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan Genel Adli Muayene raporuyla tespit edilirken, mülteciler ve avukatları olayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.
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