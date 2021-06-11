İzmir'de görevli polis memuru Çağatay Atasay'a attığı tweet için soruşturma başlatıldı

11 Haziran 2021 Cuma, 04:00

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 27 yıllık polis memuru Çağatay Atasay hakkında, geçen yıl haziran ayında hükümetin çoklu baro sistemine karşı yapılan eylemde polisin avukatlara aşırı güç kullanmasını ve baro başkanlarının yürüyüşünün engellenmesine tepki gösterdiği için idari soruşturma başlatılıp açığa alındı.

Atasay, dün İzmir Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı’na gitti. İstanbul Barosu tarafından müdafi olarak görevlendirilen avukat Ömer Kavili, savunmaların eksiksiz yazılması için sesli ve görüntülü kayıt alınmasını istedi. Kayıt imkânlarının olmadığını belirten Disiplin Kurulu Başkanlığı, duruşmayı erteleme kararı aldı.

Kavili soruşturmaya ilişkin, “Ben cumhuriyetin polisiyim, sözümün arkasındayım’ diyen bir insanın onurlu ve saygın duruşuna hukuken destek olmaya çalışıyoruz” dedi. Kavili, konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığını, Atasay’ın suç oluşturan herhangi bir eyleminin bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdildiğini belirtti.

SUÇ BULAMADILAR!

İstanbul Baro Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu’nun baroların Ankara yürüyüşü sırasındaki polis müdahalesine ilişkin Twitter’dan yaptığı “İyi ki varsınız. Meslektaşlarımla gurur duyuyorum” paylaşımına “Bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin polisi olarak sizlere yapılanı doğru bulmuyorum, üzgünüm. Haklı davanızda yanınızdayım yürekten destekliyorum. Orada bulunan kanunsuz emri yerine getiren meslektaşlarımı kınıyorum” yorumunu yapmıştı. l İZMİR