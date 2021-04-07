İzmir’de Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem paneli

07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:53

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihi Havagazı Fabrikası’nda Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Paneli gerçekleştirecek.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Galatasaray Üniversitesi’nden Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz’un katılacağı panelin moderatörlüğünü SODEV Başkanı Ertan Aksoy yapacak.

ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLECEK

9 Nisan Cuma günü saat 16.00’da, pandemi koşullarına uyularak ve sosyal mesafe açısından gerekli önlemler alınarak düzenlenecek panelde, Millet İttifakı üyeleri sistem çalışmalarında geldikleri aşamaları, Boyunsuz ise Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin ne olduğunu anlatacak.

Etkinliğin açılış konuşmasını ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yapacak.



