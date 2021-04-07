Millet İttifakı çatlatırken!

07 Nisan 2021 Çarşamba

Emekli amiraller bildirisini çok amaçlı kullanma planını devreye sokan AKP’nin bir hedefinin de Millet İttifakı’nı parçalamak olduğu aşikâr. Bugüne kadar pek çok yöntem denediler, tutmadı. Bunun da tutmayacağı görülüyor.

Millet İttifakı içinde çatlama yaratmak için en çok HDP kullanıldı. 2019-2020 sürecinde ana strateji şuydu:

HDP ile PKK bağını öne çıkarmak, HDP ile CHP’nin beraber olduğu izlenimini yerleştirmek, sonra dönüp İYİ Parti’ye, “Burada nasıl olursun” diye sormak.

Bunun onlarca çeşidini denediler, olmadı.

Proje 2021’de yenilendi. HDP ile ilgili dokunulmazlık dosyaları gündeme getirildi. Erdoğan, mart başında yolu çizdi:

“Meclis’e gelir, parmaklar iner kalkar... Kimin ne yaptığını görürüz...”

Kılıçdaroğlu ve Akşener, kendi konuşma yöntemleriyle “Bu oyunda yokuz, gözü kapalı parmak indir kaldır olmaz” dedi.

HDP topu, AKP-MHP’nin kucağında kaldı. Şimdi Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sardılar.

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Yeni arayış emekli amiraller bildirisi üzerinden.

Erdoğan ve Bahçeli’nin tek hedefi var: Bu bildiriyi CHP’ye yamamak.

Soylu açıkladı, o gece sabaha kadar çalışmışlar, emekli amirallerle CHP ve İYİ Parti arasında bağ aramışlar. Kişisel veriler, özel yaşamın gizliliği, insan hakları, hepsi bir yana... Varsa yoksa CHP’ye saldıracak malzeme!

Devletin güvenlik ve istihbarat güçlerinin tümüyle buna seferber edildiği anlaşılıyor. Erdoğan da bu bilgilerin yazılı-görsel medyada yayımlanacağını ilanen duyurdu.

İstedikleri veriye ulaşıp ulaşmamaları önemli değil, niyet bu olduktan, bunu dillendirecek havuz medyası da oluştuktan sonra...

Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü grup toplantısında “Türkiye’nin asıl gündemine” öncelik verdi, konuşmasının sonunda “ne darbesi” deyip konuyu kendi gündemindeki şekliyle değerlendirdi.

İYİ Parti’nin grup toplantısı bugün. Akşener’in pazar, pazartesi günü yaptığı açıklamalar üzerinden CHP ile aralarında görüş ayrılığı mı var sorusu gündemde.

Bakış açısı farklı olsa bile bunun Millet İttifakı’nı etkileme olasılığı düşük. İki partinin bir hedef ortaklığı var:

Cumhur İttifakı’nı sandıkta yenip iktidara gelmek.

En sağlam ortaklık, hedef ortaklığıdır.

Bu ortaklık genişleyebilir, çatlamak bir yana rakip çatlatabilir.

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Türkiye seçim atmosferine girdi. Seçimin tarihini ise şu aşamada Erdoğan ve Bahçeli de bilmiyor. Zira, kendilerine göre en uygun anı kolluyorlar.

Ankara’nın gündemindeki bir başka soru da şu:

Bahçeli, beklenmedik bir anda Cumhur İttifakı’ndan çekilebilir mi?

2000’li yılların bütünü dikkate alındığında bu soruya kesin hükümlü bir yanıt vermek mümkün değil.

Millet İttifakı’nı çatlatmak için her şeyi yapan Cumhur İttifakı çatlarsa da şaşırtıcı olmaz.

İYİ Parti’nin bugünkü grup toplantısı ile noktayı koyalım...

1- AKP iktidarından sonra kurulup barajı geçmeyi başaran tek parti.

2- 2018’de seçime sokulmaması için iktidar her yöntemi denedi, başaramadı. Kılıçdaroğlu-Akşener de Erdoğan-Bahçeli kadar oyun kurucu olduğunu gösterdi.

3- Parlamentoya girdikten sonra siyasi yelpazede önemli bir yeri doldurdu.

4- İktidar önce yok saymaya çalıştı. Başaramayınca yanına çekmek için her şeyi yaptı.

5- Akşener bütün saldırıları etkisiz hale getirip Cumhur İttifakı’nın oyunlarına teslim olmayacağını kanıtladı.

Akşener bu birikime yazık etmemeli...