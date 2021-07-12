İzmir'de hem üreticiye hem de ihtiyaç sahiplerine destek

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:33

“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla tarıma ve üreticiye destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, büyükşehir belediyesinin kooperatiflerden aldığı ürünlerle ihtiyaç sahibi vatandaşların da yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir, kooperatiflerden aldığı 60 ton salatalık ve 50 ton elmanın dağıtımını sürdürüyor.

“Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonuyla tarıma ve üreticiye destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, büyükşehir belediyesinin kooperatiflerden aldığı ürünlerle ihtiyaç sahibi vatandaşların da yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir, kooperatiflerden aldığı 60 ton salatalık ve 50 ton elmanın dağıtımını sürdürüyor.

Pandemi sürecinden bu yana ihtiyaç sahiplerinin yanında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sebze ve meyve dağıtım çalışmalarına devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü, hem üreticileri desteklemek hem de ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak amacıyla kooperatiflerden 60 ton salatalık ve 50 ton elma aldı. Dağıtımı sürdüren ekipler, dağıtım tamamlandığında toplamda 110 ton elma ve salatalığı, 20 binden fazla ihtiyaç sahibi haneye ulaştırmış olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı sosyal yardım inceleme görevlileri tarafından yapılan tespitlerin sonucunda, ihtiyaç sahibi olduğuna karar verilen vatandaşlara destek sunmaya devam edecek.