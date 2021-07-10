İzmir'de bir deprem daha

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İHA
10 Temmuz 2021 Cumartesi, 22:41
İzmir'de bir deprem daha
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AFAD, İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 22.19 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bu deprem, bugün Karaburun'da meydana gelen ikinci deprem oldu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Gerçekleşen deprem sonrası açıklama yapan AFAD, " Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" dedi.



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