İzmir'de bir deprem daha
İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 22.19 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bu deprem, bugün Karaburun'da meydana gelen ikinci deprem oldu.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Gerçekleşen deprem sonrası açıklama yapan AFAD, " Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" dedi.
Geçmiş olsun İzmir.— AFAD (@AFADBaskanlik) July 10, 2021
Karaburun açıklarında meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. https://t.co/eAx3IQWiY6
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