İzmir'de her 10 kişiden biri icralık

25 Eylül 2020 Cuma, 09:55

Türkiye ekonomisinde yaşanan kötü gidişat nedeniyle icra dosyalarının sayısı önceki yıllara oranla artış gösterdi. 28 icra dairesi bulunan İzmir Adliyesi’nde icra dosyaları koridorlara taşındı.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın verilerine göre, 2019 yılında 458 bin kişi hakkında icra davası açıldı. Davalar sonrası binlerce yurttaşın evine icra gitti. Borcunu ödeyemeyecek durumda olan yüzlerce vatandaş ise 3 ay hapis yatmak zorunda kaldı. Açılan icra davaları sonrası 162 bin 650 kişi uzlaşma yoluna giderek borcunu ödedi veya taksitlendirdi.

İcra dosyalarının ağırlıklı olarak banka kredileri, kredi kartları, elektrik ve telefon faturalarının yanı sıra esnaf borçlarından oluştuğu belirtilirken ticari dosyaların içerisinde inşaat sektörü ve esnafa yönelik icra dosyalarının çokluğu dikkat çekiyor.

TEBLİGATLAR BİRİKTİ

İzmir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Baykal: Hakkında icra dosyası bulunan vatandaşların tebligatları önce evlerine gönderiliyor, bulunamayınca otomatik bize bırakılıyor. Son yıllarda, icralık olanlar evlerinde bulunamıyor. Her gün onlarca tebligat ulaşıyor bize. Özellikle pandemi sonrası bu sayılar arttı. İcra tebligatını almayan vatandaşın evrakını 3 ay sonra imha ediyoruz. Ama son yıllarda gelen ve alınmayan tebligat sayısında büyük artış var.

İCRA TAKİPLERİ ARTACAK

Av. Hüseyin Yıldız: Özellikle 2018 yılının ağustos ayından sonra yani Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra döviz kurundaki hareketlilik, ekonomik anlamda talebin düşmesi borçların ödenmesinde güçlük çekilmesine sebep oldu. 2019 yılının ikinci yarısında başlayan ekonomik alım gücündeki düşüş piyasaları olumsuz etkileyerek vatandaşın borcunu ödemesini sekteye uğratmıştır. Bu ekonomik kriz icralara da yansıyordu. Açılan takiplerden ancak yüzde 10 oranında dosya tahsil edilmeye başlandı. Türkiye’de 2016, 2017, 2018 verileri incelendiğinde 2018 yılından sonra icralarda artış var. 2020 yılında pandemi nedeniyle durum daha da vahim hale geldi. En çok vatandaşların kredi borçları, esnafın toptancıdan aldığı malın borçları var. Esnaf, çeki, senedi ödeyemedi ve icra takibiyle karşı karşıya kaldı. Bunun yanında işten çıkarılan işçilerin haklarını talep etikleri icra takipleri arttı. İstatistikler arasında işçilerin açmış olduğu davaların icra takipleri de mevcut. Görünen o ki önümüzdeki dönemde icra takipleri daha çok artacak.