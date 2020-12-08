İzmir’de iki uzman doktor, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İzmir’de, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İZMİR / Cumhuriyet
08 Aralık 2020 Salı, 14:32
İzmir’de iki uzman doktor, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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İzmir Tabip Odası, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ve yine kentte özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu'nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Oda, hayatını kaybeden iki doktor için başsağlığı dileklerinde bulundu.


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