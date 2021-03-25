İzmir'de İstanbul Sözleşmesi protestosu: Tek adam imzasıyla yok sayılamaz

25 Mart 2021 Perşembe, 15:17

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir şubelerince Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına yaklaşık 50 kadın katılırken, Türkiye'de katledilen kadınların isimlerinin yazılı olduğu bir pankart açıldı ve "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" mesajı verildi.





"MECLİS YOK SAYILMIŞTIR"

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri adına konuşan Gülten Irmak, şunları söyledi:

"Anayasamız'ın 104. maddesine göre temel hak ve hürriyetler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez. Meclis onayı ile yürürlük kazanan sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile kaldırılması meclisi yok saymaktır. Bu kabul edilemez. Bunun bir sonraki aşaması meclisi yok saymaktır. İstanbul Sözleşmesi temel haklar kapsamındadır. Bu yetki gaspıdır. Bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak sözle ya da tek adam imzası ile yok sayılamaz."