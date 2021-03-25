İzmir'de İstanbul Sözleşmesi protestosu: Tek adam imzasıyla yok sayılamaz
İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmesi Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmir şubelerince protesto edildi. Konak Atatürk Meydanı'nda Andımız'ın okunmasıyla başlayan basın açıklamasında sloganlar atan kadınlar karardan dönülmesini istedi. ADD İzmir şubeleri adına konuşan Gülten Irmak, "İstanbul Sözleşmesi bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak sözle ya da tek adam imzası ile yok sayılamaz" dedi.
Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir şubelerince Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına yaklaşık 50 kadın katılırken, Türkiye'de katledilen kadınların isimlerinin yazılı olduğu bir pankart açıldı ve "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" mesajı verildi.
"MECLİS YOK SAYILMIŞTIR"
Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri adına konuşan Gülten Irmak, şunları söyledi:
"Anayasamız'ın 104. maddesine göre temel hak ve hürriyetler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez. Meclis onayı ile yürürlük kazanan sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile kaldırılması meclisi yok saymaktır. Bu kabul edilemez. Bunun bir sonraki aşaması meclisi yok saymaktır. İstanbul Sözleşmesi temel haklar kapsamındadır. Bu yetki gaspıdır. Bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak sözle ya da tek adam imzası ile yok sayılamaz."
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