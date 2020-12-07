İzmir'de kamuya açık 246 bin nokta dezenfekte edildi

07 Aralık 2020 Pazartesi, 11:58

Türkiye’deki ilk resmi vaka açıklanmadan önce koronavirüse karşı önlem almak için hazırlıklara başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayından bu yana başta toplu ulaşım araçları olmak üzere kamuya açık 246 bin noktayı dezenfekte etti. Kent merkezi ve çevre ilçelerde çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler parklar, sağlık kuruluşları, karakollar, spor alanları, okullar, ibadethaneler, muhtarlık ofisleri, eczaneler, bankalar, kafe ve restoranlar, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları gibi kamuya açık alanları koruma altına aldı.

Taksiler, dolmuşlar, ESHOT ve İZULAŞ araçları, 112 Acil Ambulansları, vapurlar, metro, İZBAN araç ve istasyonlarında da aralıksız dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, toplam 7 bin 303 litre dezenfektan kullandı. Büyükşehir ekipleri, tüm bu alanlarda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI DURMADI

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 11 Mayıs’ta tekrar hizmete açılan berber ve kuaförler ile 29 Mayıs’ta ibadete açılan camilerde dezenfeksiyon çalışmaları yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi tüm okulları dezenfekte etti, tramvay durakları, metro ve İZBAN istasyonlarında kullanılmak üzere el dezenfektanları yerleştirdi. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı başlamadan önce il genelindeki tüm okullar dezenfekte edildi ve her okula bir dijital ateş ölçer, iki hijyen paspası ve hijyen paspaslarında kullanılmak üzere beşer litre dezenfektan teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim depremi sonrasında oluşturulan çadır kentlerdeki barınma alanları ve ortak kullanım alanlarını da her gün düzenl i olarak dezenfekte etti.