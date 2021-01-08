İzmir'de "Kızlı erkekli kalıyorlar" davasında 7 yıl sonra karar çıktı

08 Ocak 2021 Cuma, 14:04

İzmir'de 2013 yılında Ege Üniversitesi öğrencisi olan Dilan İ., o dönem erkek öğrencilerinin üniversiteye 1 buçuk saat mesafede ve daha pahalı yurtlara yerleştirildiğini ve bunu eleştirmek için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) İl Müdürlüğü önünde yaptıkları eylemde, "Ayran içmiyoruz, ayrı düşmüyoruz. Kızlı erkekli yaşıyoruz" pankartı açtıkları için kendilerine dava açıldığını söyledi. Dava 7 yılın sonunda sonuçlandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi kararında, "Sanıklara verilen 10 ay hapis cezasının her biri yönünden, 'Umuma açık alkollü içki satışı yapılan ve servis edilen her türlü yere 5 ay süreyle girmekten yasaklanmasına' biçiminde seçenek yaptırıma çevrilmesine" ifadesi yer aldı.

Mahkeme kararını ANKA Haber Ajansı’na değerlendiren Dilan şunları söyledi:

"AYRAN MİLLİ İÇKİMİZ İLAN EDİLMİŞTİ, İKİ SÖYLEMİ BİRLEŞTİRDİK"

"2013'te mevcut iktidarın ‘kızlı erkekli’ yaşayanlara yönelik söylemleri iyice artmıştı. Ben bu süreçte Ege Üniversitesi öğrencisiydim ve üniversite kampüsü içindeki KYK yurdunda kalıyordum. Bu KYK yurdunda yaklaşık 6 blok erkek öğrencilerin yurduydu. Erkek öğrenciler, Ege Üniversitesine yaklaşık 1 buçuk saat uzaklıkta ve bulundukları yurttan çok daha pahalı olan yurtlara yerleştirildiler. Biz öğrenciler olarak bu süreci eleştiriyorduk. Yine aynı dönem, ayran milli içkimiz ilan edilmişti. Biz de bu iki söylemi esprili diller bir araya getirip KYK İzmir İl Müdürlüğü'nde eleştirel bir eylem gerçekleştirdik. Pankartımızda, 'Ayran içmiyoruz, ayrı düşmüyoruz. Kızlı erkekli yaşıyoruz' yazıyordu. Daha sonra davalar açıldı ve 7 senenin sonunda dava trajikomik bir şekilde şöyle sonuçlandı: 10 aylık bir hapis cezası verildi ve bu ceza 5 aylık alkollü mekanlara giriş yasağına çevrildi."

"HEM GÜLÜNÇ HEM KORKUNÇ BİR KARAR"

Dilan İ., kararın bir dayatma olduğunu söyleyerek, "Bu aslında şu demek; biz, iktidarın muhafazakar söylemlerine uymuyoruz, bu söylemleri eleştiriyoruz. İktidar da bize şunu diyor: Bunu kendi rızanızla yapmıyorsanız ben size bunu yargı yoluyla dayatırım. Bu yanıyla hem çok gülünç bir yanıyla da çok korkunç bir karar" diye tepki gösterdi.

ERDOĞAN "KIZ-ERKEK AYNI YERDE KALAMAZ, TALİMATINI VERDİK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde üniversitelerdeki yurt yetersizliği sorunlarına dikkat çekerken, “Kız – erkek öğrenci aynı evde kalamaz. Talimatını verdik, denetimi yapılacak” demişti. Erdoğan'ın “Denizli ilinde şahit olduk. Yurtların yetersizliği beraberinde çeşitli sıkıntılar doğuruyor. Üniversite öğrencisi genç kız, erkek öğrenci ile aynı evde kalıyor. Bunun denetimi yok. Muhafazakar demokrat yapımıza bu ters. Vali Bey'e bunun talimatını verdik. Bunun bir şekilde denetimi yapılacak" demişti.

Erdoğan'ın açıklaması üzerine, o dönemki ismi YURTKUR olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yetkilileri, "İslami değil tamamen insani" bir operasyon olduğunu belirterek, "Yaklaşık 19 yurt kampüsünde kız ve erkek öğrenciler farklı bloklarda kalıyorlardı. Sadece yemekhaneleri ve kantinleri ortaktı. Kız öğrenciler, normalde şortlarıyla, başları açık şekilde yemekhaneye kantinlere inebilecekken erkek öğrenciler de olduğu için üstlerini değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Kız öğrencilerden gelen talepleri de dikkate alarak, kızlara pozitif ayrımcılık yaparak, onları yeni yapılan yurtlara taşımaya karar verdik" açıklamasını yapmıştı.