İzmir'de korkutan anlar: Evde çıkan yangın makilik alana sıçradı
İzmir'in Balçova ilçesinde bir evde çıkan yangın makilik alana sıçradı. Ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.
Edinilen bilgiye göre, saat 19.45 sıralarında Balçova ilçesi Barış Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın makilik alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çıkan yangına İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 dozer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye erleri müdahale ediyor. Ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.
Video Haberler
- Suruç Katliamı anmasına polis müdahale etti
- Somalı madenciler oturma eylemi başlattı
- Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
- Soylu ile atışan Metiner'in o görüntüleri ortaya çıktı
- Acı biber yedi, fenomen oldu
- İstanbul Sözleşmesi için kadınlar Kadıköy'e akın etti
- Gazeteci tartıştığı esnafı silahla vurdu
- Yaralanan çocuktan sağlık görevlisine kan donduran soru
- Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
- Beykoz'da evlilik teklifinde skandal görüntüler