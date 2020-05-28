İzmir'de koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı 501’e çıktı

İzmir Tabip Odası, İzmir'de koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısının 501’e çıktığını açıkladı.

İZMİR / Cumhuriyet
28 Mayıs 2020 Perşembe, 11:20

İzmir Tabip Odası, kentte virüs bulaşan sağlık çalışanı sayısı açıklandı. Yeni verilerle birlikte tanı konan sağlık çalışanlarının sayısı 501'e çıktı. Covid-19 tanısı konan sağlık çalışanları arasında 2’si diş 4’ü veteriner olmak üzere toplam 155 hekim bulunuyor.

Virüse yakalananlardan 160 hemşire-ebe- sağlık memuru, 90 personel, 17 tıbbi sekreter, 27 teknisyen, 30 memur, 6 eczacı, 2 psikolog, 5 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 2 mühendisin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.


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