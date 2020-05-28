İzmir'de koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı 501’e çıktı
İzmir Tabip Odası, İzmir'de koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısının 501’e çıktığını açıkladı.
İzmir Tabip Odası, kentte virüs bulaşan sağlık çalışanı sayısı açıklandı. Yeni verilerle birlikte tanı konan sağlık çalışanlarının sayısı 501'e çıktı. Covid-19 tanısı konan sağlık çalışanları arasında 2’si diş 4’ü veteriner olmak üzere toplam 155 hekim bulunuyor.
Virüse yakalananlardan 160 hemşire-ebe- sağlık memuru, 90 personel, 17 tıbbi sekreter, 27 teknisyen, 30 memur, 6 eczacı, 2 psikolog, 5 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 2 mühendisin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
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