İzmir’de kültür zirvesi, 'Tüm dünyaya kültür tohumları serpeceğiz'

10 Eylül 2021 Cuma, 04:00

İzmir’in, Rusya’nın Kazan ve Meksika’nın Merida kentlerini geride bırakarak ev sahipliği yapmaya hak kazandığı Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi dün başladı. 11 Eylül’e dek sürecek “Kültür: Geleceğimizi Kurarken” zirvesinde 65 ülkeden kültür üreticileri buluşacak. 346’sı çevrim içi toplam 864 konuşmacının ve katılımcının yer aldığı zirvede, pandemi sonrası kültür, çevre ve sağlık politikaları, kültürel haklar, yaratıcı ekonomi ve kültürel çeşitlilik, kültürel miras ve turizm, kültürel diplomasi gibi temalarda oturumlar yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğini yaptığı açılış oturumuna Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ile Bedri Serter ve yabancı delegeler katıldı. Soyer, “İzmir, 8 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip. Dünyanın ilk şehirleri burada kurulmuştur. Bu kök İzmir’den genişlemiş ve bütün Akdeniz’e yayılmıştır. Bu buluşmamızın, Akdeniz’in kıyısından, İzmir’den tüm dünyaya bir kere daha kültür tohumları serpeceğine tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

İmamoğlu ise “İstanbul’un en fazla besleyen karakteri; tarihi, geçmişi ve kültürel zenginliği. Karşı karşıya kaldığımız sorunlar için kültürün iyileştirici ve birleştirici gücünü ön planda tutuyoruz. Kültür ve sanat, zor zamanlarda sarılmamız gereken belki de en önemli araçtır” diye konuştu.