Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelere araç yardımının yüzde 97'sini Cumhur'a kullandı

03 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belediyelere yaptığı yardımlarla ilgili gizlenen veriler ortaya çıktı. Bakanlığın son 3 yılda 994 belediyeye yaptığı 2 bin 628 araç yardımının yüzde 97’si Cumhur İttifakı belediyelerine gitti. Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı kentleri yöneten muhalefet belediyelerine ise sadece yüzde 3 oranında yardım yapıldı. Yalnızca Konya’daki AKP-MHP belediyelerine sağlanan yardım dahi tüm muhalefet belediyelerine ulaşanlardan fazla oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, tarafsız olması gereken bakanlığın açıkça partizanlık yaparak görev suçu işlediğini belirterek, “O araçlar vatandaşın vergileriyle alınıyor. Kimin parasını kime dağıtıyorsunuz? Adli yıl açılışında ‘devletin dini adalettir’ diyen Erdoğan’a sesleniyorum: Sizin adaletiniz işte budur” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belediyelere araç ve nakdi yardım yapma yetkisini kullanırken Cumhur İttifakı belediyelerine ayrımcılık uyguladığı anlaşıldı. Bakanlık, son 3 yılda 994 belediyeye, 2 bin 628 araç yardımında bulundu. 708 AKP’li belediyeye 2 bin 55, 193 MHP’li belediyeye 399 araç verilirken, 247 CHP’li belediyenin 39’una 61 araç gönderildi. Buna göre bakanlık, araç yardımlarının yüzde 97’sini Cumhur İttifakı ve kayyum atanan belediyelere, yüzde 3’ünü ise muhalefet partilerindeki belediyelere gönderdi. Konya’daki AKP-MHP belediyelerine 165 araç verilirken, muhalefetteki tüm belediyelere gönderilen araç sayısı 80’de kaldı.

‘PARTİZANLIK TABLOSU’

CHP’li Torun, Kasım 2020’de TBMM’ye verdiği soru önergesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, hangi belediyelere yardım yapıldığını sorduklarına ancak yanıt alamadıklarına dikkat çekti. Torun, “Bunun üzerine bakanlığın son üç yılda belediyelere yaptığı araç hibe ve tahsisleriyle ilgili resmi verilere ulaştık. Ortaya çıkan tablo iktidarın adaletsizlik ve partizanlıkta geldiği son noktayı gözler önüne seriyor” dedi.

‘ADALETİNİZ BUDUR’

Torun, 2019 yerel seçimlerinden sonra bakanlık tarafından belediyelere 432 milyon TL’lik nakdi yardım yapıldığını bildiklerini kaydederek, “Bakanlık bu yardımların hangi belediyelere yapıldığını da gizliyor ama bunun da takipçisiyiz. Bakanlık, görev suçu işlemektedir. Bakanlığın kendi belediyelerine dağıttığı o araçlar vatandaşın vergileriyle alınmıştır. Kimin parasını kimlere dağıtıyorsunuz? Size oy vermeyen vatandaşları ayırıyorsunuz. Erdoğan, adli yıl açılışında, ‘Devletin dini adalettir’ diyor. Sizin adaletiniz işte budur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adını değiştirip ‘Cumhur İttifakı Bakanlığı’ yapsınlar” ifadelerini kullandı.