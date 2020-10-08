İzmir'de kuvvetli sağanak ve dolu yağışı
İzmir'in merkez ve batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış, Urla'da dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar araçlarının üzerine halı sererek önlem alırken, sağanak yağışın akşam gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden, İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel dolu yağışı ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı sonrası beklenen yağmur ve dolu yağışı saat 16.15 itibarıyla kentte başladı.
Dolu yağışı nedeniyle Urla ve Menemen'de bazı vatandaşlar araçlarının üzerine halı sererek önlem anlamaya çalıştı.
Dolunun etkili olduğu Narlıdere ve Balçova'da sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması beklenirken, yetkililer şu an için şu baskını yönünde ciddi bir ihbar almadıklarını meteoroloji uyarıları sonrası teyakkuzda olduklarını ve hazır beklediklerini ifade etti.
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