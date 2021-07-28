İzmir’de moto kuryelerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:11

Olay, gece saatlerinde Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı iş yerinde çalışan Tayfur Kürşat Cantez (24) ile Ekrem B., arasında iş yeri içerisinde tartışma çıktı. Ardından lokantanın dışarısına çıkan ikili arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte Ekrem B., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak Tayfur Kürşat Cantez’i bıçakladı. Cantez, kanlar içerisinde yere yığılırken, Ekrem B., ise olay yerinden hızla kaçtı.



10 DAKİKADA YAKALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Cantez, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekiplerince şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde koordineli bir şekilde hareket eden Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 dakika içerisinde olay yerine birkaç sokak uzaklıkta şüpheli şahsı suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakaladı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, ağır yaralı durumdaki Cantez ise ameliyata alındığı hastanede yaşama tutunamadı. Cantez’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri adreste çalışmalarını gerçekleştirirken, ekipler tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.