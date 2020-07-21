İzmir'de orman yangını

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

DHA
21 Temmuz 2020 Salı, 14:34
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İzmir, Sığacık koyu mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer 35 orman işçisi ile müdahale etti. Yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor.




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