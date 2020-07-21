İzmir'de orman yangını
İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
İzmir, Sığacık koyu mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer 35 orman işçisi ile müdahale etti. Yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor.
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