İzmir’de orman yangını
İzmir’in Aliağa ilçesindeki Pınarcık bölgesinde orman yangını başladı.
Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Pınarcık mevkiinde bir orman yangını başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 5 arozözün müdahale ettiği belirtildi.
İtfaiye ekiplerinin de destek olduğu yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.
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