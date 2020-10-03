İzmir’de orman yangını

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Pınarcık bölgesinde orman yangını başladı.

İHA
03 Ekim 2020 Cumartesi, 13:21
İzmir’de orman yangını
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Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Pınarcık mevkiinde bir orman yangını başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 5 arozözün müdahale ettiği belirtildi.
İtfaiye ekiplerinin de destek olduğu yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.


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