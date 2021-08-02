İzmir'de orman yangınlarına karşı yeni önlem
İzmir Büyükşehir Belediyesi olası bir orman yangınının önüne geçebilmek için Balçova Teleferik Tesisleri bir hafta süreyle kapattı.
İzmir Valiliği’nin getirdiği orman alanlarına giriş yasağının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de Balçova’daki Teleferik Tesisleri’ne ziyaretçi girişlerine kapatıldı. Tesise 10 Ağustos Salı gününe kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.
1 Ekim tarihine kadar geçerli olacak ormanlık alanlara izinsiz giriş yasağı uygulamasına destek olmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı da gönüllü çalışma başlattı. Ekipler, elektrikli otomobiller ve havadan drone desteğiyle İzmir şehir merkezini çevreleyen ormanlarda çalışma yürütüyor. Yaz sonuna kadar özellikle hafta sonları ormanlara çıkan yollarda oluşturulan kontrol noktalarıyla, orman yollarında ise devriye ekipleriyle yangına neden olabilecek durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.
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