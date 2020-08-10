İzmir'de otizmli bireyler için önemli adım

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:16

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar ile mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Güzelbahçe'deki arsa üzerine inşa edilecek Otizm Yerleşkesi Projesi’nin protokolünü imzaladı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, imzalanan protokol ile otizmli bireyler, aileleri ve otizm konusunda çalışma yapan profesyonellerin eğitim konularında desteklenmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmesini sağlayacaklarını söyledi. Soyer, belediyenin engelli vatandaşların eğitim ve sağlık hakkından eşit ve yeterli düzeyde faydalanması, istihdam edilmesi, kararlara katılım göstermeleri, söz söyleyebilmelerinin sağlanması gibi kapsamlı yerel politikalar yürüttüğünü belirtti. Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalara da değinerek, şunları söyledi: “Müdürlük bünyesinde engellilerin; eğitim, rehabilitasyon, u laşım, psikolojik ve sosyal danışmanlık ile kişisel gelişim gereksinimlerinin karşılanması, hakları konusunda bilgilendirme ve gerektiğinde ilgili kurumlara yönlendirme hizmetleri veriliyor.”

“FARKINDALIK MERKEZİNİN İKİNCİSİNİ KURACAĞIZ”

Türkiye'de ilk ve tek olan Farkındalık Merkezi'nin, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulduğunu belirten Tunç Soyer, “İkincisini önümüzdeki dönemde Örnekköy yerleşkesinde açacağız. Bu merkezimizde; engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekiyor, onların karşılaştıkları sıkıntıları, toplumun diğer kesimlerine uygulamalı olarak anlatıp farkındalık yaratıyoruz” dedi. Soyer, engelli yurttaşların sorunlarına dikkat çekmek ve çözümler üretmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk defa engellilerle ilgili ulusal ve Uluslar arası katılımlı kongre düzenlediğini ifade ederek, 4'üncü Uluslararası Engelsiz Kongresi’nin de 27-29 Mayıs 2021'de gerçekleştireceğini açıkladı.

UYAR'DAN OTİZM EYLEM PLANI ÇAĞRISI

Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar da yaptığı konuşmada, Otizm Eylem Planı'na değindi. Bu planın hayata geçirilmesi için çağrıda bulunan Nüvit Uyar, şunları söyledi: “Ben buradan sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm siyasi partilerimize çağrıda bulunuyorum. Otizm Eylem Planı'nın hayata geçmesi için gerekli olan çalışmaların el ele verilerek yapılmasını bekliyoruz.” Uyar, konuşmasında otizm konusunda en önemli sorunlardan birinin yetişmiş insan kaynağının bulunmaması olduğunu da belirterek, projede bu sorunun önüne geçmeyi amaçlayan formüllerin yer aldığını aktardı. Uyar, “Bu konuda alanda çalışan eğitimciler, otizmli çocukları olan aileler ve onlara bilimsel geçerliliği olan eğitim modellerinin uygulanacağı sürekli eğitim merkezini hayata geçiriyoruz. Projede ayrıca bir El Ele Kafe olacak. Hayal kurarak başlayan bir olay, müthiş bir noktaya geldi. Belki de pandemi meselesi bittikten sonra bütün Türkiye'ye yayılmış hale gelecek” dedi.

Programın sürprizi ise sanatçı Haluk Levent oldu. Aynı zamanda Anadolu Halk ve Barış Platformu (Ahbap) başkanlığını yapan Haluk Levent, kurulacak tesisin inşaatı için finans sağlayacak kampanyanın yüzü oldu. Kampanyaya destek vereceğini de söyleyen Levent, “Projenin yüzü olmaya çalışacağım. Elimden geldiğince Meclis'i, bakanları rahatsız edeceğim. Para toplanması için de elimden ne geliyorsa yapacağıma söz veriyorum” diye konuştu. Tören, Levent'in konserinin ardından sona erdi.

OTİZM YERLEŞKESİNDE NELER OLACAK?

Güzelbahçe'de kurulacak olan Otizm Yerleşkesi'nde, otizm temel eğitimi esas alınarak 0-6 yaş aralığındaki öğrencilere hizmet verecek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon birimi kurulacak. Yine otizmli bireyler ve ailelerine yönelik hukuk danışmanlığı dahil, ihtiyaç duydukları tüm sosyal hizmet alanlarında destek almalarını sağlayacak olan sosyal hizmetler birimi yer alacak. Otizm ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve çatı örgütleri için kapasite geliştirmenin yanı sıra işbirliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılacağı İş Birliği ve Koordinasyon birimi, merkez bünyesinde açılacak. Otizm ile ilgili her türlü verinin depolanacağı kaynak üretmeye ve paylaşmaya yönelik Bilgi Bankası ve Kütüphane de, yerleşke içerisinde olacak. Otizm kampüsünde ayrıca temel ot izm eğitimini tamamlamış otizmli gençlere staj ve çalışma imkânı sağlanmak için kafe açılacak.