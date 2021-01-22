İzmir'de Roman yurttaşların elektriği polis konvoyu eşliğinde kesildi

22 Ocak 2021 Cuma, 14:22

Yenişehir Mahallesi’nde bin 200 hane olduğunu, bu hanelerin hiçbirinin tertipli geliri olmadığını, parasızlığın, yoksulluğun iyice arttığını anlatan Yangır, faizlerle birlikte 5-6 bin liralık fatura borcuna battıklarını söyledi.

Gediz Elektrik işçilerinin polis konvoylarıyla mahalleye geldiğini kaydeden Yangır, polisin önüne dikildiklerini, elektriği kestirmemek için gayret ettiklerini belirtti. Şirket işçisine, “Geriye dönük faturalarımızı sıfır faizle taksitlendirin, ödeme kolaylığı sunun yahut bu mahallelere daha düşük fiyattan elektrik verin” dediklerini aktaran Yangır, elektriklerin kesilmesine engel olamadıklarını söyledi.

Cumhuriyet’e açıklama yapan Roman Diyalog Ağı’nın Koordinatörü olan Elmas Arus, “Bu insanlar pandemi döneminde işsiz ve ekmek paralarını zor buluyor. Bu dönemde ve kışın ortasında polis eşliğinde elektriksiz bırakılmaları doğru değil. Sadece İzmir değil, Türkiye’nin birçok yerinde Roman mahallelerinin elektrikleri kesiliyor. İnsanların kış günü elektriksiz, açlığa ve soğuğa mahkûm edilmesi doğru değil, En azından kış ve pandemi bitene kadar faturaların ertelenmesi gerekir” dedi.