İzmir’de sahte içki nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti
İzmir’de, Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde, sahte içki tüketmeleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’ye yükseldi.
İzmir’in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinde, sahte içki içtikleri iddia edilen 18 kişi, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı.
Tedaviye alınanlardan Hasan Çetin Esen, Mustafa Maya, Aydın Göksoy, Adem Güneş'in, Nejdet Kanatlıer, Nihat Karaoğlan, İlhami Kalfa, Hüseyin Yılmaz’ın hayatını kaybetmesinin ardından, hastaneye kaldırılan ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle birlikte ölenlerin sayı 10’a çıkmıştı.
Dikili ilçesinde sahte alkol tüketimi konusunda hastaneye kaldırılan 3 kişiden Ramazan Keskin taburcu edilirken, Ömer Emin Filiz’in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Hastaneye kaldırılanlardan Mehmet Celalettin Sezer’in ise hayatını kaybetmesinin ardından ölenlerin sayısı 11’e yükseldi. Bu arada, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 şahsın evlerinde yapılan aramalarda 26 litre sahte olduğu değerlendirilen alkol ele geçirildi.
Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişinin tedavilerine hala devam edilirken, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son yaşanan ölümler nedeniyle 10’un üzerinde kişiyi gözaltına almış ve bazı depo ve iş yerlerine baskınlar yapmıştı.
Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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