İzmir’de sert müdahale: Gençleri korumak isteyen vekil de darp edildi
İzmir'de Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek veren yurttaşlara polis sert müdahalede bulundu. Polisin sert müdahalesine itiraz eden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Polisin düşmanca saldırısına maruz kaldık. Bilerek vücudumun çeşitli yerlerine vurduklarını, tırmaladıklarını gördüm" dedi. Eylemde darp edilen Berke Avcı isimli genç ise, "Birilerinin demesiyle yere bakmayacağız" şeklinde konuştu.
İzmir'de, Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine polis çok sert müdahale etti. Çok sayıda kişinin darp edilerek gözaltına alındığı belirtildi. O esnada gençlere destek amacıyla orada bulunan CHP'li Mahir Polat darp edilirken, beraberindeki partililerin de müdahaleden etkilendiği aktarıldı.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat
Cumhuriyet'e konuşan Polat, "Açıklama esnasında polis saldırısı başladı. Gençlerimizi yerlerde sürükleyerek, tekmeleyerek gözaltına almaya kalktıklarında 'Yapmayın, bu meşru bir haktır' diye yanlarına durmaya çalıştığımızda, vekil olduğumu söylemem rağmen polisin düşmanca saldırısına maruz kaldık. Kafamızdan aşağıya sıvı, yeni tip bir gaz fışkırttılar. Bildiğiniz hedef gözeterek boca edildi. Bilerek vücudumun çeşitli yerlerine vurduklarını, tırmaladıklarını gördüm" dedi.
“NE İŞLERİ VAR” YANITI
Yetkililerle görüştüğünde, “Burası slogan atılacak yer değil", “Ne işleri var onların burada” gibi yaklaşımlarla karşılaştığını ifade eden CHP’li Polat, “Bildiğiniz bilinçli bir şekilde gençleri darp etmekle, orada insanların belini kırmaya yönelik bir çalışma var. Anladığım kadarıyla sadece İzmir ölçeğinde değil bu. Gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin her yerinde barışçıl gösteri yapmak isteyen herkese bu tarz düşmanca bir tavır içindeler. Ülkemiz ve demokrasimizin geldiği yer açısından çok endişelendirici bir noktadayız” dedi.
“BİRİLERİ DEDİ DİYE YERE BAKMAYACAĞIZ”
Boğaziçi eylemlerine destek vermek amacıyla İzmir’deki protestolara katılan Berke Avcı isimli genç de polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Burada karşılaştığı müdahale sonrasında yaralandığını ifade eden Avcı, birçok kişinin Kordon’da ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığını aktardı. Berke Avcı, “Burada birilerinin demesiyle yere bakmayacağımızı, birilerinin demesiyle her atamaya sessiz kalmayacağımızı, haklarımızı ne pahasına olursa savunacağımızı açıklamaya geldik. Fakat daha açıklama yapamadan polisin sert müdahalesiyle karşılaştık. Birçok arkadaşımız darp edildi, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Bunların hiçbiri bizi yıldırmayacak, mücadelemize ve arkadaşlarımızla dayanışmaya devam edeceğiz” dedi.
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