İzmir'de silahlı çatışma

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 22:35

Olay, akşam saatlerinde Altıntaş Mahallesi 341 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, E.S., NS. ve F.S., husumetli oldukları M.C.T’ın iş yerine ellerinde silahla baskın düzenlendi. İş yerinin önünde içeride bulunan M.C.T’ye silah doğrultan 3 kardeş, M.C.T’nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Elinde pompalı tüfekle polislere direndi

İhbar üzerine gelen polis ekiplerince olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, bir süre ekiplere direnen ve iş yeri sahibi olduğu ileri sürülen M.C.T., ekipler tarafından gözaltına alındı. Adrese gelen ambulans vasıtası ise yaralılardan durumu ağır olan E.S., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer iki kardeş ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan M.C.T., ekipler tarafından ifadesi alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.