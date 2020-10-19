İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen iki kişi arasında meydana gelen kavgada silahla vurulan 1 kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İHA'nın haberine göre aralarında husumet olduğu öne sürülen 26 yaşındaki Kadir T. ile 18 yaşındaki Batuhan Dinçer karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Kadir T. isimli şahıs Batuhan Dinçer'i silahla vurarak yaraladı ve ardından olay yerinden kiralık olduğu öğrenilen bir araçla kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Batuhan Dinçer isimli genç, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dinçer, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gencin ölüm haberini hastanede alan yakınları sinir krizi geçirirken, şüpheli şahsın kaçtığı kiralık otomobil, terk edilmiş halde bulundu.
Polis ekipleri kaçan şahsı yakalama çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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