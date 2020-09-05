İzmir'de şüpheli ölüm: 15 yaşındaki Melisa babasının silahıyla yaşamına son verdi iddiası

05 Eylül 2020 Cumartesi, 13:27

İzmir'de yaşayan, Buse Melisa K.'nın (15), emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği iddia edildi. Genç kızın ölüm sebebiyle ilgili polis soruşturma başlatırken, genç kızın daha önce yapmış olduğu paylaşımlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Paylaşımlarında babasının 'ölmesini istediğini' belirten genç kızın, "ölmekten çok babamdan korkuyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'nde gece 02.00 sıralarında, Buse Melisa K.'nın, emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği iddia edildi. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE BABASI İLE TARTIŞMIŞ

Buse Melisa K.'nin ölmeden önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.

GENÇ KIZIN ÖLÜMÜ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Genç kızın ölümü sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda genç kız 'babasının kendini öldüremeyeceğinden' bahsederek "Babamın beni öldüremeyeceğini biliyorum. Bunu yapamaz. Bana o kadar çok 'kendini öldür', 'başıma gelen en kötü şeysin' veya 'al silahı sık kafana bir gün ağlar sonra hayatıma devam ederim' dedi ki artık bunu yapmalıymışım gibi hissediyorum. Çok düşünmemeliyim, korkuyorum" ifadelerine yer verdi.

Melisa K.'nın paylaşımlarından bazıları şu şekilde: