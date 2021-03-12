İzmir'de şüpheli ölüm: Trans birey çekyat içerisinde ölü bulundu
İzmir'in Bornova ilçesinde, bir süredir kendisine ulaşılamadığı için yakınlarının polise kayıp başvurusunda bulunduğu trans birey K. Y.'nin, kendisine ait boş dairede başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Apartmanda kötü kokuların yayılmasıyla ortaya çıkan cinayetin ardından soruşturma başlatan polis, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Olay, dün saat 23.45 sıralarında Bornova ilçesine bağlı Rafetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulunulan trans birey K.Y'ye ait 5'inci kattaki kiralık daireden kötü kokular yayılması üzerine apartman sakinleri yakınlarına haber verdi.
Kendisinin de bir alt katta oturduğu öğrenilen Yüksel'a ait kiralık daireye giren yakınları, trans bireyin çekyatın içinde battaniyeye sarılı vaziyette cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, K.Y'nin başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerinde sinir krizi geçiren yakınları, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.
YAKINLARI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ
Bir süredir kendisine ulaşılamayan K.Y'nin en son 18 Şubat tarihinde görüldüğü ve bir daha haber alınmadığı ortaya çıktı. K.Y'nin zaman zaman il dışına gezmeye gittiği için il dışında olabileceğini düşünen yakınları defalarca aramalarına rağmen telefona cevap verilmemesi üzerine endişelenerek 1 Mart tarihinde Çamdibi Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
K.Y'nin ölümü ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.
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