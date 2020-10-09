İzmir'de toplu ulaşımda HES kodu sistemine geçiş hazırlıkları başladı

09 Ekim 2020 Cuma, 12:52

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın, koronavirüs yayılımını önleme çalışmaları kapsamında çıkardığı “Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu sorgulama” genelgesi sonrası çalışmalara başladı. Genelge uyarınca, kent içi toplu ulaşım araçlarını kullanan yurttaşların İzmirim Kartlarının, Sağlık Bakanlığı veri sistemiyle entegre olması; vaka ya da temaslı listelerinde bulunanların tespit edilmesi amaçlanıyor.

Akıllı ücret toplama sistemine kayıtlı kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) İzmirim Kart sayısı yaklaşık 2 milyon… Bunların 902 bin 284 adedi aktif olarak kullanılıyor. Teknik ekipler, ilk etapta bu kartların Sağlık Bakanlığı veri sistemiyle entegre edilmesini sağlayacak. Bir yandan da hamiline İzmirim Kartların kişiselleştirilmesi çalışmaları yürütülecek. Sisteme kayıtlı yaklaşık 6 milyon hamiline karttan 3 milyon 318 bin 48 adedi aktif olarak kullanılıyor. Hazırlanacak özel bir yazılımla, bu kartların, kullanıcılarının TC kimlik numaralarıyla eşleştirilmesi sağlanacak. Daha ileriki aşamada ise tüm İzmirim Kartların, fotoğraflı (kişiselleştirilmiş) olması yönünde çalışma yürütülecek.

SOYER: ANKARA'NIN DESTEĞİ ŞART

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sistemin hızla ve tam olarak oturması için bazı kararların da hızla alınması gerektiğini ve ilgili bakanlıkların işbirliğinin şart olduğunu vurguladı. “İçişleri Bakanlığı’nın çıkardığı genelgenin amacı, vaka ya da temaslı listesindeki kişilerin toplu ulaşımı kullanmaması ve hastalığı yaymaması” diyen Başkan Soyer, şöyle devam etti:

“Sistemin işlemesi için öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın, tüm verilerini periyodik ve şeffaf olarak ESHOT Genel Müdürlüğümüz ile paylaşması gerekiyor. Çünkü o veriler düzenli olarak sisteme girilmeli ki sistem de hastayı ya da temaslı kişiyi tespit etsin, kartını kapatsın ve bildirimini yapsın. Bunun dışında, uygulamanın başarılı olması için gereken çok önemli bir şey daha var. Şehir içi toplu ulaşımdan kimlik kartlarıyla ya da bakanlıkların verdiği kartlarla yararlanan, dolayısıyla sistemin takip edemediği yurttaşlarımız var. Bu nedenle İzmirim Kart dışındaki tüm binişler, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla engellenmeli.”