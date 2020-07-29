İzmir'de ücretsiz dans eğitimleri başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dans eğitimleri bugünden itibaren Kültürpark’ta başlıyor.Hip hop, modern dans, flamenko ve tango meraklıları eğitimlerden ücretsiz yararlanabilecek. Dersler 7 Ekim’e kadar sürecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi dans tutkunlarını usta eğitmenlerle buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hip hop, modern dans, flamenko ve tango alanlarındaki dans eğitimleri bugün Kültürpark Ahşap Sahne’de başlıyor. Dersler ücretsiz olacak ve 7 Ekim’e kadar sürecek. Katılım için kayıt şartı aranmıyor, derslerin kapıları katılmak isteyen herkese açık.
Eğitimler Çarşamba günleri yapılacak. Hip hop, modern dans ve flamenko eğitimleri 18.00-19.30 arasında, tango eğitimi ise 19.30-20.30 arasında yapılacak.
Video Haberler
- Trafiğe böyle çıktılar! Ceza yağdı
- Taksim'de taksicilerin skandal görüntüleri kamerada
- İstanbul'da kan donduran cinayet anı kamerada
- Dövülen kadının yakınları, sağlık ekiplerine saldırdı
- Sokak ortasında babasını sopayla dövdü!
- Terlikli İZBAN kekosu diye küçümsenmişti, yazar oldu
- Cesur'u vahşice öldürdüler
- Saygı - Bir Ercüment Çözer dizisinden ilk tanıtım
- Aracın bagajından çıkanlar şoke etti
- Gece kulübü çıkışında silahlar konuştu!