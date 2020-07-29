İzmir'de ücretsiz dans eğitimleri başlıyor

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:06

İzmir Büyükşehir Belediyesi dans tutkunlarını usta eğitmenlerle buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hip hop, modern dans, flamenko ve tango alanlarındaki dans eğitimleri bugün Kültürpark Ahşap Sahne’de başlıyor. Dersler ücretsiz olacak ve 7 Ekim’e kadar sürecek. Katılım için kayıt şartı aranmıyor, derslerin kapıları katılmak isteyen herkese açık.

Eğitimler Çarşamba günleri yapılacak. Hip hop, modern dans ve flamenko eğitimleri 18.00-19.30 arasında, tango eğitimi ise 19.30-20.30 arasında yapılacak.







