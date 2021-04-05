İzmir'de vaka sayısı 5 kat arttı

05 Nisan 2021 Pazartesi, 10:32

İzmir Tabip Odası, paylaştığı tablo ile kentte koronavirüs vaka sayılarının yükselen seyrini gösterdi. Tabip Odası’nın sosyal medyadan hesaplarından paylaştığı verilere göre geçen hafta İzmir'de koronavirüs vakaları yüzde 40 artış gösterdi. Kentte haftalık vaka sayısı 9 bin 619'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerinin dayanak yapılan açıklamada İzmir’de son 6 haftada vaka sayılarında 5 kat artış görüldüğü kaydedildi.



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre İzmir’de 27 Mart- 2 Nisan tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 218,88 olarak açıklanmıştı.