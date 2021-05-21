İzmir'de vapur seferlerine rüzgar engeli
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle bugün saat 08.30 'dan itibaren yolcu gemileri, 09.15'ten itibaren de arabalı vapurlar seferlerini yapamayacak.
İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün saat 08.30'dan itibaren yolcu gemisi, 09.15'ten itibaren de arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Video Haberler
- Marmaray'da tekme tokat kavga anı kamerada
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
- Akşener'den İkizdere'ye destek ziyareti
- Dayı ve babadan skandal görüntüler! Tepki yağdı
- Acıttı iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, doktoru darbetti
- Gözyaşlarıyla izledi: Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
En Çok Okunan Haberler
- Anıtkabir'e yapılana isyan etti
- Sedat Peker'den yeni paylaşım
- Hadi Özışık'tan yeni 'Sedat Peker' açıklaması
- Soylu’nun bahsettiği Köfteci Yusuf kimdir?
- Blinken’la ilk kez görüşen Lavrov’dan açıklama
- Soylu'nun inkar ettiği kararın belgesi ortaya çıktı
- Meteoroloji uyardı!
- Adil Serdar Saçan'dan olay 'Sedat Peker' açıklaması
- Yılmaz Özdil, Sedat Peker hakkında ne demişti?
- Süleyman Soylu'dan, Sedat Peker'e videolu jet yanıt