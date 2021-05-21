İzmir'de vapur seferlerine rüzgar engeli

İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle bugün saat 08.30 'dan itibaren yolcu gemileri, 09.15'ten itibaren de arabalı vapurlar seferlerini yapamayacak.

İZMİR / Cumhuriyet
21 Mayıs 2021 Cuma, 09:57
İzmir'de vapur seferlerine rüzgar engeli
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İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün saat 08.30'dan itibaren yolcu gemisi, 09.15'ten itibaren de arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.


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