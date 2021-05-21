İzmir'de vapur seferlerine rüzgar engeli

21 Mayıs 2021 Cuma, 09:57

İzmir'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ A.Ş'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün saat 08.30'dan itibaren yolcu gemisi, 09.15'ten itibaren de arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.