İzmir’de yakınlarını kaybeden yurttaşlara belediyede istihdam kararı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremde yakınlarını kaybeden yurttaşların isterse belediyede istihdam edileceğini açıkladı.
İzmir’in Seferihasar ilçesi yakınlarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılmasına devam ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrasında yürüttüğü çalışmalara devam ederken, Belediye Başkanı Soyer’den istihdam açıklaması geldi. Depremde yakınlarını kaybeden yurttaşların belediye bünyesinde istihdam edilebileceğini açıklayan Tunç Soyer, “Depremde engelli kalan yurttaşlarımıza da istihdam önceliği tanıyacağız” bilgisini de paylaştı.
İzmir Byükşehir Belediye Başkanı Soyer’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Kayıp vatandaşlarımızın acısı yüreğimizde. Hiçbir şey onları geri getirmeye yetmez. İsterlerse kaybettiğimiz vatandaşlarımızın ailelerinden birer kişiyi Belediyemiz bünyesinde istihdam edeceğiz. Depremde engelli kalan yurttaşlarımıza da istihdam önceliği tanıyacağız.”
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