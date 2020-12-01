İzmir'de yanan plastik fabrikasında zarar 10 milyon Avro
İzmir'in Çiğli ilçesinde gece çıkan yangında kullanılamaz hale gelen plastik fabrikası havadan görüntülendi. Fabrikadaki zararın yaklaşık 10 milyon Avro olduğu belirtildi.
Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 10044 Sokak'taki bir plastik fabrikasında, saat 00.30 sularında yangın çıktı.
Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, alevler kısa sürede fabrikayı sardı. İçeride yanıcı maddelerin fazla olmasından dolayı alevler çabucak büyürken, zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Metrelerce yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapıldı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda fabrika kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
ZARAR 10 MİLYON AVRO
Plastik fabrikasında çıkan yangının büyüklüğü hava aydınlanınca ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde fabrikanın kullanılamaz hale geldiği görülürken, erken saatlerden itibaren hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Fabrikanın içinde çok fazla malzeme olduğu ve yanan makinelerle birlikte zararın yaklaşık 10 milyon Avro olduğu belirtildi.
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