İzmir'de yangınlar yüzde 40 arttı

30 Temmuz 2021 Cuma, 07:34

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte son günlerde tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir ve çevresinde de orman yangınlarında artış gözlendi. Orman yangınlarında etkin ve hızlı müdahalenin önemini vurgulayan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, geçen seneye kıyasla bu yıl adet olarak daha fazla yangın çıktığını belirterek “Geçen seneye göre çıkan yangın sayısı yüzde 40 oranında daha fazla. Pandeminin etkisiyle vatandaşımız evlerinde kapalı kaldı. Normalleşme sürecinde ise insanlar kendilerini dışarı attı. Dikkatsizlik ve ihmal sonucu yangınlarımız oldu. Geçen sene temmuz ayında 100 yangın varken, bu sene temmuz ayında 139 yangın var. Bu sene yangına müdahale süremiz ortalama 8 ile 10 dakika arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Buca ilçesi ve Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’nda çıkan yangınlara alınan tedbirler sayesinde çok kısa sürede ulaştıklarını anlatan Derince, “İzmir’de çok kritik yangınlara 5-6 dakika içerisinde müdahale ettik. Eğer daha geç kalsaydık İzmir’in akciğerleri Buca’da ve Yamanlar’da çıkan yangınlar nedeniyle yok olabilirdi. Yamanlar’daki yangına 4 dakika içerisinde müdahale ettik, Buca'daki yangına da 5 dakika içerisinde müdahale ettik. Eğer müdahale etmeseydik Yamanlar Dağı’nın İzmir’e bakan yüzü tamamen yanabilirdi. Buca’daki yeşil doku tamamen yanabilirdi. Hava aşırı sıcak ve rüzgâr var. Bu şekilde müdahalemiz güçleşirdi. Yangının büyüme ihtimali yüksekti. Yangın söndürmede en önemli husus erken ve etkin müdahale” dedi.