İzmir'de yeğen dehşeti! Katil yeğen amcalarından birini öldürdü birini yaraladı
İzmir'in Torbalı ilçesinde, tartıştığı amcalarından birini tabancayla vurarak öldüren, diğerini de yaralayan zanlı tutuklandı.
Ahmetli Mahallesi'nde amcası Süleyman K'yı öldüren, diğer amcası Osman K'yı yaralayan E.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Torbalı ilçesi Ahmetli Mahallesi mesire alanı yakınındaki tarlada arazi anlaşmazlığı nedeniyle dün çıkan tartışmada E.K, silahla ateş ettiği amcası Süleyman K'yı öldürmüş, Osman K'yı yaralamıştı. E.K daha sonra jandarmaya teslim olmuştu.
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