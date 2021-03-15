İzmir'de yeni HES kodu uygulaması başladı

Yeni tip koronavirüs risk haritasında "yüksek riskli" grupta yer alan bugünden itibaren kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına HES koduyla girilmeye başlandı.

İZMİR / Cumhuriyet
15 Mart 2021 Pazartesi, 11:53
İzmir'de yeni HES kodu uygulaması başladı
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Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında İzmir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 13 Mart'ta yeni kararlar alındı.

Buna göre, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi-özel okul ve kuruluşlara girişlerde, sivil toplum kuruluşlarına girişlerde, kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmesi zorunluluğu getirildi.

HES Kodu zorunluluğu ile iş yerlerine girişler sabah saatlerinden itibaren başladı.



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