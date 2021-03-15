İzmir'de yeni HES kodu uygulaması başladı

15 Mart 2021 Pazartesi, 11:53

Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında İzmir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 13 Mart'ta yeni kararlar alındı.

Buna göre, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi-özel okul ve kuruluşlara girişlerde, sivil toplum kuruluşlarına girişlerde, kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) koduyla girilmesi zorunluluğu getirildi.

HES Kodu zorunluluğu ile iş yerlerine girişler sabah saatlerinden itibaren başladı.



