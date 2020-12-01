İzmir'de yoğun bakım servislerinin yüzde 76'sı dolu

01 Aralık 2020 Salı, 13:22

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun (İEKKK) 94’üncü toplantısı pandemi önlemleri nedeniyle çevrim içi olarak yapıldı. Pandeminin İzmir'deki seyrinin de konuşulduğu oturumda İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Özto, İzmir'in birçok ile göre iyi durumda olduğunu söyledi.

Öztop, hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 76 seviyesinde olduğunu, depremin virüsün yayılımını artırdığını, yurttaşların kendi içlerinde ciddi tedbirler alması gerektiğini söyledi.



