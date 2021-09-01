İzmir'de Zabıta Teşkilatı’nın 195'inci yılı kutlandı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 15:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Zabıta Teşkilatı’nın 195. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Zabıta ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Soyer, “Hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum. Hep daha fazlasını nasıl yaparım diye hareket etmeniz bizim için büyük bir gurur vesilesidir. Ülkemizde zabıta hala meslek sınıfı olarak ihdas edilmiyor. Bu talebi daha güçlü bir şekilde dillendireceğiz” dedi.

İzmir’de Zabıta Teşkilatı’nın 195. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı. Başkan Tunç Soyer, zabıta komiseri Nazif Çağlar Çeviren'in 6 yaşındaki kızı Minel Dünya Çeviren ve zabıta memuru İzzet Çetin'in 7 yaşındaki kızı Asya Çetin ile Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zabıta ekiplerinin 7/24 esasına göre çalıştıklarını, kentte belediyenin ürettiği hizmetlerle vatandaşlar arasında köprü görevi üstlendiklerini belirtti. Soyer, “İmardan sağlığa, kamu düzeninden belediye hizmetlerine kadar her alanda var olan ve her alanda Büyükşehir Belediyesi'ni temsil eden sizlersiniz. Ne yazık ki hala genel idari hizmetler sınıfına tabisiniz. Hala ülkemizde zabıta meslek sınıfı olarak ihdas edilmedi. Bundan sonra bu talebi daha güçlü bir şekilde dillendireceğiz” dedi.

“ZABITA MESLEK YÜKSEKOKULU EKSİKLİĞİ VAR”

Zabıta meslek yüksekokulu gibi bir eksikliğin bulunduğunu da ifade eden Tunç Soyer, şunları söyledi:

“Yaptığınız hizmetin içeriğinin ne kadar geniş olduğunu ve ne kadar özenli bir eğitim gerektirdiğini hayat bize gösteriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptığım süre içerisinde, sizlerin özellikle pandemi, deprem, yangın döneminde gerek temizlik işçisi gibi gerek itfaiye eri gibi gerek sağlık memuru gibi nerede ihtiyaç varsa orada çalıştığınızı gördüm. Hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum. Hep daha fazlasını nasıl yaparım diye hareket etmeniz, bizim için büyük bir gurur vesilesidir. Hepinize verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyorum.”

“ZABITA YEREL YÖNETİMLERİN TOPLUMA YANSIYAN YÜZÜDÜR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca da zabıta teşkilatının, toplumun huzurunu, ihtiyaçlarını, geleceğe olan inancını, bir kent bilinci içerisinde dayanışmanın, birbirine saygının ve bu saygının sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesinin güvencesi olduğunu söyledi.

Daca, “Zabıta, kent paydaşı olmanın teminatıdır. Yerel yönetimlerin topluma yansıyan yüzüdür. Bunun için zabıta teşkilatı bilgili, cesur, kararlı ve güçlü olmalıdır. Atamızın manevi huzurunda İzmirimiz’in esenliği ve huzuru için canı pahasına görev yapan zabıta teşkilatının bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine yürekten söz veriyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran ile kentte görev yapan zabıta personeli katıldı.